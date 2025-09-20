Dagens Whispy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WHISPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHISPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Whispy livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WHISPY til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHISPY pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Whispy Logo

Whispy Pris (WHISPY)

Ikke oppført

1 WHISPY til USD livepris:

--
----
0.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
USD
Whispy (WHISPY) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:37:23 (UTC+8)

Whispy (WHISPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00167062
$ 0.00167062$ 0.00167062

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Whispy (WHISPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WHISPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHISPY er $ 0.00167062, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHISPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whispy (WHISPY) Markedsinformasjon

$ 15.85K
$ 15.85K$ 15.85K

--
----

$ 15.85K
$ 15.85K$ 15.85K

998.81M
998.81M 998.81M

998,812,171.210513
998,812,171.210513 998,812,171.210513

Nåværende markedsverdi på Whispy er $ 15.85K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHISPY er 998.81M, med en total tilgang på 998812171.210513. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.85K.

Whispy (WHISPY) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Whispy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Whispy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Whispy til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Whispy til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+30.42%
60 dager$ 0+15.81%
90 dager$ 0--

Hva er Whispy (WHISPY)

The project appears to revolve around a meme token named $WHISPY. This token embodies the essence of those who have faced financial losses ("rekt") on the Solana blockchain. $WHISPY is conceptualized as a spirit that has amassed all the pain from these losses and manifests once every ten years to distribute profits back to the affected individuals. It is portrayed as a harbinger of significant profits, symbolizing a chance for redemption and profit return for those who have previously suffered financial setbacks in the crypto market. This creates a narrative that ties the token's value and significance to the recovery and eventual profit of its holders.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Whispy (WHISPY) Ressurs

Offisiell nettside

Whispy Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Whispy (WHISPY) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Whispy (WHISPY) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Whispy.

Sjekk Whispyprisprognosen nå!

WHISPY til lokale valutaer

Whispy (WHISPY) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Whispy (WHISPY) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WHISPY tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Whispy (WHISPY)

Hvor mye er Whispy (WHISPY) verdt i dag?
Live WHISPY prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WHISPY-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WHISPY til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Whispy?
Markedsverdien for WHISPY er $ 15.85K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WHISPY?
Den sirkulerende forsyningen av WHISPY er 998.81M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWHISPY ?
WHISPY oppnådde en ATH-pris på 0.00167062 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WHISPY?
WHISPY så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WHISPY?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WHISPY er -- USD.
Vil WHISPY gå høyere i år?
WHISPY kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WHISPY prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 23:37:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.