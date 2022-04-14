Whispers Of Decay ($DCAY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Whispers Of Decay ($DCAY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Whispers Of Decay ($DCAY) Informasjon Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets. Offisiell nettside: https://www.dcay.info Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1Yv2JwKb_3HwkS-8zPDqKb-UGqSHMVeBj/view Kjøp $DCAY nå!

Whispers Of Decay ($DCAY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whispers Of Decay ($DCAY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 40.92K $ 40.92K $ 40.92K Total forsyning: $ 76.00M $ 76.00M $ 76.00M Sirkulerende forsyning: $ 56.87M $ 56.87M $ 56.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.68K $ 54.68K $ 54.68K All-time high: $ 0.01317514 $ 0.01317514 $ 0.01317514 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071952 $ 0.00071952 $ 0.00071952 Lær mer om Whispers Of Decay ($DCAY) pris

Whispers Of Decay ($DCAY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whispers Of Decay ($DCAY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $DCAY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $DCAY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $DCAYs tokenomics, kan du utforske $DCAY tokenets livepris!

$DCAY prisforutsigelse Vil du vite hvor $DCAY kan være på vei? Vår $DCAY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

