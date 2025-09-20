Whispers Of Decay ($DCAY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01317514$ 0.01317514 $ 0.01317514 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.34% Prisendring (7D) -4.34%

Whispers Of Decay ($DCAY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $DCAY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $DCAY er $ 0.01317514, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $DCAY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whispers Of Decay ($DCAY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 45.08K$ 45.08K $ 45.08K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.25K$ 60.25K $ 60.25K Opplagsforsyning 56.87M 56.87M 56.87M Total forsyning 76,000,000.0 76,000,000.0 76,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Whispers Of Decay er $ 45.08K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DCAY er 56.87M, med en total tilgang på 76000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.25K.