Whine Coin (WHINE) Informasjon Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Offisiell nettside: https://whinecoin.com Kjøp WHINE nå!

Whine Coin (WHINE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whine Coin (WHINE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.19M Total forsyning: $ 90.00B Sirkulerende forsyning: $ 90.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.19M All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Whine Coin (WHINE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whine Coin (WHINE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHINE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHINE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHINEs tokenomics, kan du utforske WHINE tokenets livepris!

