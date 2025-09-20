Dagens Whine Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WHINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Whine Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WHINE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHINE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Whine Coin Pris (WHINE)

1 WHINE til USD livepris:

-0.30%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
Whine Coin (WHINE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:25:34 (UTC+8)

Whine Coin (WHINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

Whine Coin (WHINE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WHINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHINE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHINE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og +22.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whine Coin (WHINE) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Whine Coin er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHINE er 90.00B, med en total tilgang på 89999752352.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.

Whine Coin (WHINE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Whine Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Whine Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Whine Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Whine Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.36%
30 dager$ 0+29.03%
60 dager$ 0+78.56%
90 dager$ 0--

Hva er Whine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Whine Coin (WHINE) Ressurs

Offisiell nettside

Whine Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Whine Coin (WHINE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Whine Coin (WHINE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Whine Coin.

Sjekk Whine Coinprisprognosen nå!

WHINE til lokale valutaer

Whine Coin (WHINE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Whine Coin (WHINE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WHINE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Whine Coin (WHINE)

Hvor mye er Whine Coin (WHINE) verdt i dag?
Live WHINE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WHINE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WHINE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Whine Coin?
Markedsverdien for WHINE er $ 1.19M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WHINE?
Den sirkulerende forsyningen av WHINE er 90.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWHINE ?
WHINE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WHINE?
WHINE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WHINE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WHINE er -- USD.
Vil WHINE gå høyere i år?
WHINE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WHINE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:25:34 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.