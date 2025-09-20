Whine Coin (WHINE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.36% Prisendring (7D) +22.24% Prisendring (7D) +22.24%

Whine Coin (WHINE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WHINE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHINE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHINE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.36% over 24 timer og +22.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whine Coin (WHINE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Opplagsforsyning 90.00B 90.00B 90.00B Total forsyning 89,999,752,352.0 89,999,752,352.0 89,999,752,352.0

Nåværende markedsverdi på Whine Coin er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHINE er 90.00B, med en total tilgang på 89999752352.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.