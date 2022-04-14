When he still (WHENHE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i When he still (WHENHE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

When he still (WHENHE) Informasjon The "When He Still" TikTok trend has amassed millions of views and recognition from numerous large companies such as - Aldi, Wingstop, TubroTax & many more. The trend is an overlay of a disgruntled face onto a specific object in a bed paired with a caption starting with "When He". This token was launched by the meme's original creator Maddy McBride following a Youtube tutorial on how to launch a memecoin. Offisiell nettside: https://whenhestill.com/ Kjøp WHENHE nå!

When he still (WHENHE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for When he still (WHENHE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.38K $ 29.38K $ 29.38K Total forsyning: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M Sirkulerende forsyning: $ 999.43M $ 999.43M $ 999.43M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 29.38K $ 29.38K $ 29.38K All-time high: $ 0.00109695 $ 0.00109695 $ 0.00109695 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om When he still (WHENHE) pris

When he still (WHENHE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak When he still (WHENHE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHENHE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHENHE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHENHEs tokenomics, kan du utforske WHENHE tokenets livepris!

WHENHE prisforutsigelse Vil du vite hvor WHENHE kan være på vei? Vår WHENHE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

