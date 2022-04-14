WhatTheFreg (WTF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WhatTheFreg (WTF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WhatTheFreg (WTF) Informasjon I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain. Offisiell nettside: https://whatthefreg.wtf/ Teknisk dokument: https://whatthefreg.wtf/ Kjøp WTF nå!

WhatTheFreg (WTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WhatTheFreg (WTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.82M $ 2.82M $ 2.82M All-time high: $ 0.00304719 $ 0.00304719 $ 0.00304719 All-Time Low: $ 0.00102204 $ 0.00102204 $ 0.00102204 Nåværende pris: $ 0.00281558 $ 0.00281558 $ 0.00281558 Lær mer om WhatTheFreg (WTF) pris

WhatTheFreg (WTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WhatTheFreg (WTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTFs tokenomics, kan du utforske WTF tokenets livepris!

WTF prisforutsigelse Vil du vite hvor WTF kan være på vei? Vår WTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WTF tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!