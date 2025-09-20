WhatTheFreg (WTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00209998 $ 0.00209998 $ 0.00209998 24 timer lav $ 0.00227897 $ 0.00227897 $ 0.00227897 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00209998$ 0.00209998 $ 0.00209998 24 timer høy $ 0.00227897$ 0.00227897 $ 0.00227897 All Time High $ 0.00286979$ 0.00286979 $ 0.00286979 Laveste pris $ 0.00102204$ 0.00102204 $ 0.00102204 Prisendring (1H) +1.68% Prisendring (1D) +4.07% Prisendring (7D) +11.03% Prisendring (7D) +11.03%

WhatTheFreg (WTF) sanntidsprisen er $0.00222692. I løpet av de siste 24 timene har WTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00209998 og et toppnivå på $ 0.00227897, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTF er $ 0.00286979, mens den rekordlave prisen er $ 0.00102204.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTF endret seg med +1.68% i løpet av den siste timen, +4.07% over 24 timer og +11.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WhatTheFreg (WTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WhatTheFreg er $ 2.23M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTF er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.23M.