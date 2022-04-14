what if (IF) tokenomics Oppdag viktig innsikt i what if (IF), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

what if (IF) Informasjon What if? What if anything? What if 1 Billion MC? It is community driven with a super strong group of members. Many things are being planned for the long term success of the project. It is our mission and goal to make this one of the top memes in the space. We are growing as a community and have several people onboard that are well versed in various areas. As we advance we will reaching out to different marketers and exchanges. Offisiell nettside: https://whatifsol.net/ Kjøp IF nå!

what if (IF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for what if (IF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K Total forsyning: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M Sirkulerende forsyning: $ 997.80M $ 997.80M $ 997.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.75K $ 14.75K $ 14.75K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om what if (IF) pris

what if (IF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak what if (IF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet IF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange IF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår IFs tokenomics, kan du utforske IF tokenets livepris!

