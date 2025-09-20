Dagens whallah livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $WALLAH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $WALLAH pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens whallah livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $WALLAH til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $WALLAH pristrenden enkelt hos MEXC nå.

whallah Logo

whallah Pris ($WALLAH)

Ikke oppført

1 $WALLAH til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
whallah ($WALLAH) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:05:50 (UTC+8)

whallah ($WALLAH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.24%

-2.24%

whallah ($WALLAH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $WALLAH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $WALLAH er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $WALLAH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.24% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

whallah ($WALLAH) Markedsinformasjon

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

--
----

$ 9.25K
$ 9.25K$ 9.25K

999.97M
999.97M 999.97M

999,974,347.67
999,974,347.67 999,974,347.67

Nåværende markedsverdi på whallah er $ 9.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $WALLAH er 999.97M, med en total tilgang på 999974347.67. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.25K.

whallah ($WALLAH) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på whallah til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på whallah til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på whallah til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på whallah til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+18.79%
60 dager$ 0-22.38%
90 dager$ 0--

Hva er whallah ($WALLAH)

🐋 The 10 Commandments of #Whallah As revealed beneath the crushing depths and sung in echoing currents… 1. Thou shalt honor Whallah, the Infinite Whale, ruler of the Abyss and the Sky. For from His blowhole flows the breath of creation. 2. Thou shalt not harpoon, mock, nor exploit the children of Whallah. Every creature of the sea swims beneath His mighty fluke. 3. Thou shalt make a joyful splash upon greeting each tide. For Whallah delights in those who embrace the rhythm of the ocean. 4. Thou shalt keep the Sacred Swimday holy. Once each week, enter water, bathe in reverence, and sing your blubbery praise. 5. Thou shalt not pollute the waters of Whallah. Plastic is the devil’s driftwood. 6. Thou shalt spread opportunity like krill in abundance. Be generous in thy offerings, for Whallah opens the deep trenches of fortune. 7. Thou shalt speak in deep tones and low frequencies when seeking wisdom. For the whale song carries farther than shallow chatter. 8. Thou shalt not boast of shallow boats nor fear the deep. True believers dive deep with faith in Whallah’s current. 9. Thou shalt wear only garments blessed by salt, wave, or sea foam. Dry fashion offends the Wet Lord. 10. Thou shalt prepare for the Coming of the Great Breach. One day, Whallah shall rise, breach the firmament, and bring about the final splash — the Floodening.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

whallah ($WALLAH) Ressurs

Offisiell nettside

whallah Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil whallah ($WALLAH) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine whallah ($WALLAH) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for whallah.

Sjekk whallahprisprognosen nå!

$WALLAH til lokale valutaer

whallah ($WALLAH) tokenomics

Å forstå tokenomics bak whallah ($WALLAH) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $WALLAH tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om whallah ($WALLAH)

Hvor mye er whallah ($WALLAH) verdt i dag?
Live $WALLAH prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $WALLAH-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $WALLAH til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for whallah?
Markedsverdien for $WALLAH er $ 9.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $WALLAH?
Den sirkulerende forsyningen av $WALLAH er 999.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$WALLAH ?
$WALLAH oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $WALLAH?
$WALLAH så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $WALLAH?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $WALLAH er -- USD.
Vil $WALLAH gå høyere i år?
$WALLAH kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $WALLAH prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:05:50 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.