Dagens Whales Market livepris er 0.063012 USD. Spor prisoppdateringer for WHALES til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WHALES pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WHALES

WHALES Prisinformasjon

WHALES teknisk dokument

WHALES Offisiell nettside

WHALES tokenomics

WHALES Prisprognose

Whales Market Pris (WHALES)

Ikke oppført

1 WHALES til USD livepris:

$0.063012
$0.063012
-3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Whales Market (WHALES) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:25:18 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.062722
$ 0.062722
24 timer lav
$ 0.065026
$ 0.065026
24 timer høy

$ 0.062722
$ 0.062722

$ 0.065026
$ 0.065026

$ 4.41
$ 4.41

$ 0.02888233
$ 0.02888233

+0.01%

-3.09%

-8.13%

-8.13%

Whales Market (WHALES) sanntidsprisen er $0.063012. I løpet av de siste 24 timene har WHALES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.062722 og et toppnivå på $ 0.065026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALES er $ 4.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.02888233.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALES endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.09% over 24 timer og -8.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whales Market (WHALES) Markedsinformasjon

$ 1.64M
$ 1.64M

--
--

$ 6.30M
$ 6.30M

26.03M
26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Whales Market er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALES er 26.03M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.30M.

Whales Market (WHALES) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Whales Market til USD ble $ -0.00201445699166267.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Whales Market til USD ble $ -0.0101092230.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Whales Market til USD ble $ -0.0206574318.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Whales Market til USD ble $ +0.02472543262834278.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00201445699166267-3.09%
30 dager$ -0.0101092230-16.04%
60 dager$ -0.0206574318-32.78%
90 dager$ +0.02472543262834278+64.58%

Hva er Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

Whales Market (WHALES) Ressurs

Whales Market Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Whales Market (WHALES) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Whales Market (WHALES) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Whales Market.

Sjekk Whales Marketprisprognosen nå!

WHALES til lokale valutaer

Whales Market (WHALES) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Whales Market (WHALES) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WHALES tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Whales Market (WHALES)

Hvor mye er Whales Market (WHALES) verdt i dag?
Live WHALES prisen i USD er 0.063012 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WHALES-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WHALES til USD er $ 0.063012. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Whales Market?
Markedsverdien for WHALES er $ 1.64M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WHALES?
Den sirkulerende forsyningen av WHALES er 26.03M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWHALES ?
WHALES oppnådde en ATH-pris på 4.41 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WHALES?
WHALES så en ATL-pris på 0.02888233 USD.
Hva er handelsvolumet til WHALES?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WHALES er -- USD.
Vil WHALES gå høyere i år?
WHALES kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WHALES prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:25:18 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.