Whales Market (WHALES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.062722 24 timer høy $ 0.065026 All Time High $ 4.41 Laveste pris $ 0.02888233 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) -3.09% Prisendring (7D) -8.13%

Whales Market (WHALES) sanntidsprisen er $0.063012. I løpet av de siste 24 timene har WHALES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.062722 og et toppnivå på $ 0.065026, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALES er $ 4.41, mens den rekordlave prisen er $ 0.02888233.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALES endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -3.09% over 24 timer og -8.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whales Market (WHALES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.64M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.30M Opplagsforsyning 26.03M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Whales Market er $ 1.64M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALES er 26.03M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.30M.