WhaleAI pris i dag

Sanntids WhaleAI (WHAI) pris i dag er $ 0.085981, med en 9.03% endring de siste 24 timene. Nåværende WHAI til USD konverteringssats er $ 0.085981 per WHAI.

WhaleAI rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 85,981, med en sirkulerende forsyning på 1.00M WHAI. I løpet av de siste 24 timene WHAI har den blitt handlet mellom $ 0.078813(laveste) og $ 0.087699 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.532364, mens tidenes laveste notering var $ 0.068646.

Kortsiktig har WHAI beveget seg -0.52% i løpet av den siste timen og -30.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WhaleAI (WHAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 85.98K$ 85.98K $ 85.98K Opplagsforsyning 1.00M 1.00M 1.00M Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

