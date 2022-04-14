WHALE (WHALE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WHALE (WHALE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WHALE (WHALE) Informasjon WHALE is the omni-versal membership club for the natively digital, focused on immersing our WHALE Members in the renaissance of digital art and culture. Powered by the club's native social token, $WHALE, and the club treasury, the WHALE Vault, WHALE delivers physical and metaversal content, information and experiences for a new generation of digital enthusiasts. Established in 2020 by the pseudonymous WhaleShark, WHALE boasts over 25,000 members worldwide, all focused on the longer term discussion and immersion of Web 3 and the revolution of true digital asset scarcity, ownership and management. WHALE has emerged as the largest social token community in the world funded by the most valuable collection of NFTs in the world. Areas of focus include: Digital Art Digital Photography Digital Music Decentralised Gaming Metaverse Join the better and longer term discussion about NFTs with WHALE across our social media channels: Discord.gg/WHALE Twitter.com/ WHALEMembers https://whale.me/ Offisiell nettside: https://whale.me/

WHALE (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WHALE (WHALE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.13M $ 6.13M $ 6.13M All-time high: $ 52.37 $ 52.37 $ 52.37 All-Time Low: $ 0.00011894 $ 0.00011894 $ 0.00011894 Nåværende pris: $ 0.613359 $ 0.613359 $ 0.613359 Lær mer om WHALE (WHALE) pris

WHALE (WHALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WHALE (WHALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHALE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHALEs tokenomics, kan du utforske WHALE tokenets livepris!

