Whale Intel (WINT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Whale Intel (WINT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Whale Intel (WINT) Informasjon WhaleIntel.AI | AI-Powered Smart Money Tracker Track what matters on-chain. WhaleIntel is a token-gated intelligence terminal built for serious traders, funds, and protocols. It tracks what the smart money is investing in, where capital is flowing, and how it evolves over time. 🎲 Highlights & Innovations Full coverage of the Virtuals Ecosystem

Genesis Tracking: Track any and every project launch and how allocations flow across wallets.

Virgen Tracking: Follow user behavior across blocks, their activity, their claims, and their token movements. Follow the smart money with our proprietary algorithm and get early alpha on participation trends. Offisiell nettside: https://whaleintel.ai/ Kjøp WINT nå!

Whale Intel (WINT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whale Intel (WINT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 543.99K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 330.31M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.65M All-time high: $ 0.019375 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00164691 Lær mer om Whale Intel (WINT) pris

Whale Intel (WINT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whale Intel (WINT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WINT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WINT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WINTs tokenomics, kan du utforske WINT tokenets livepris!

WINT prisforutsigelse Vil du vite hvor WINT kan være på vei? Vår WINT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WINT tokenets prisforutsigelse nå!

