Whale Ecosystem (WHALE) Informasjon The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Offisiell nettside: https://sonicwhale.ai Kjøp WHALE nå!

Whale Ecosystem (WHALE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Whale Ecosystem (WHALE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 158.86K $ 158.86K $ 158.86K Total forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Sirkulerende forsyning: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 158.86K $ 158.86K $ 158.86K All-time high: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 All-Time Low: $ 0.00751223 $ 0.00751223 $ 0.00751223 Nåværende pris: $ 0.00757721 $ 0.00757721 $ 0.00757721 Lær mer om Whale Ecosystem (WHALE) pris

Whale Ecosystem (WHALE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Whale Ecosystem (WHALE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WHALE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WHALE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WHALEs tokenomics, kan du utforske WHALE tokenets livepris!

