Whale Ecosystem (WHALE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01238058 $ 0.01238058 $ 0.01238058 24 timer lav $ 0.01321534 $ 0.01321534 $ 0.01321534 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01238058$ 0.01238058 $ 0.01238058 24 timer høy $ 0.01321534$ 0.01321534 $ 0.01321534 All Time High $ 0.245688$ 0.245688 $ 0.245688 Laveste pris $ 0.01153005$ 0.01153005 $ 0.01153005 Prisendring (1H) -0.15% Prisendring (1D) -5.62% Prisendring (7D) -16.26% Prisendring (7D) -16.26%

Whale Ecosystem (WHALE) sanntidsprisen er $0.01243751. I løpet av de siste 24 timene har WHALE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01238058 og et toppnivå på $ 0.01321534, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHALE er $ 0.245688, mens den rekordlave prisen er $ 0.01153005.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHALE endret seg med -0.15% i løpet av den siste timen, -5.62% over 24 timer og -16.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Whale Ecosystem (WHALE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 261.19K$ 261.19K $ 261.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 261.19K$ 261.19K $ 261.19K Opplagsforsyning 21.00M 21.00M 21.00M Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Whale Ecosystem er $ 261.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHALE er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 261.19K.