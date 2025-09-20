WHACKT (WHACKT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00272513$ 0.00272513 $ 0.00272513 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) +13.55% Prisendring (7D) +13.55%

WHACKT (WHACKT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WHACKT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WHACKT er $ 0.00272513, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WHACKT endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og +13.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WHACKT (WHACKT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.97K$ 9.97K $ 9.97K Opplagsforsyning 999.82M 999.82M 999.82M Total forsyning 999,820,226.899789 999,820,226.899789 999,820,226.899789

Nåværende markedsverdi på WHACKT er $ 9.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WHACKT er 999.82M, med en total tilgang på 999820226.899789. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.97K.