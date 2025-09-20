WEWECOIN (WEWE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.88% Prisendring (7D) -8.61% Prisendring (7D) -8.61%

WEWECOIN (WEWE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WEWE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEWE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEWE endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.88% over 24 timer og -8.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WEWECOIN (WEWE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 91.75K$ 91.75K $ 91.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 91.75K$ 91.75K $ 91.75K Opplagsforsyning 100.00B 100.00B 100.00B Total forsyning 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på WEWECOIN er $ 91.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEWE er 100.00B, med en total tilgang på 100000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.75K.