Weth Hedz pris i dag

Sanntids Weth Hedz (HEDZ) pris i dag er $ 0.00000967, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HEDZ til USD konverteringssats er $ 0.00000967 per HEDZ.

Weth Hedz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,666.92, med en sirkulerende forsyning på 1.00B HEDZ. I løpet av de siste 24 timene HEDZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00043619, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000891.

Kortsiktig har HEDZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Weth Hedz (HEDZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.67K$ 9.67K $ 9.67K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

