WET (WET) Informasjon WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture. Offisiell nettside: https://www.wetonhl.xyz Teknisk dokument: https://www.wetonhl.xyz Kjøp WET nå!

WET (WET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WET (WET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 14.40K $ 14.40K $ 14.40K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om WET (WET) pris

WET (WET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WET (WET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WETs tokenomics, kan du utforske WET tokenets livepris!

WET prisforutsigelse Vil du vite hvor WET kan være på vei? Vår WET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

