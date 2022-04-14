wenlambo (WENLAMBO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i wenlambo (WENLAMBO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

wenlambo (WENLAMBO) Informasjon WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment. Offisiell nettside: https://wenlambo.vip/ Kjøp WENLAMBO nå!

wenlambo (WENLAMBO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for wenlambo (WENLAMBO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K Total forsyning: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M Sirkulerende forsyning: $ 98.01M $ 98.01M $ 98.01M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.09K $ 10.09K $ 10.09K All-time high: $ 0.00595434 $ 0.00595434 $ 0.00595434 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010297 $ 0.00010297 $ 0.00010297 Lær mer om wenlambo (WENLAMBO) pris

wenlambo (WENLAMBO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak wenlambo (WENLAMBO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WENLAMBO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WENLAMBO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WENLAMBOs tokenomics, kan du utforske WENLAMBO tokenets livepris!

