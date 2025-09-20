wenlambo (WENLAMBO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00595434 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +8.19%

wenlambo (WENLAMBO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WENLAMBO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WENLAMBO er $ 0.00595434, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WENLAMBO endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +8.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

wenlambo (WENLAMBO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.84K Opplagsforsyning 98.01M Total forsyning 98,013,252.6960114

Nåværende markedsverdi på wenlambo er $ 10.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WENLAMBO er 98.01M, med en total tilgang på 98013252.6960114. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.84K.