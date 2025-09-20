Dagens WenisCoin livepris er 0.00002137 USD. Spor prisoppdateringer for WENIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WENIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WenisCoin livepris er 0.00002137 USD. Spor prisoppdateringer for WENIS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WENIS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
WenisCoin (WENIS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 21:05:34 (UTC+8)

WenisCoin (WENIS) Prisinformasjon (USD)

WenisCoin (WENIS) sanntidsprisen er $0.00002137. I løpet av de siste 24 timene har WENIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WENIS er $ 0.00044234, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WENIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +25.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WenisCoin (WENIS) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på WenisCoin er $ 16.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WENIS er 749.87M, med en total tilgang på 749867886.459993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.03K.

WenisCoin (WENIS) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WenisCoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WenisCoin til USD ble $ +0.0000109517.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WenisCoin til USD ble $ +0.0000116255.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WenisCoin til USD ble $ +0.000011018454761281471.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ +0.0000109517+51.25%
60 dager$ +0.0000116255+54.40%
90 dager$ +0.000011018454761281471+106.44%

Hva er WenisCoin (WENIS)

A memecoin based on AI generated Wenis Art!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WenisCoin (WENIS) Ressurs

Offisiell nettside

WenisCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WenisCoin (WENIS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WenisCoin (WENIS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WenisCoin.

Sjekk WenisCoinprisprognosen nå!

WENIS til lokale valutaer

WenisCoin (WENIS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WenisCoin (WENIS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WENIS tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WenisCoin (WENIS)

Hvor mye er WenisCoin (WENIS) verdt i dag?
Live WENIS prisen i USD er 0.00002137 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WENIS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WENIS til USD er $ 0.00002137. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WenisCoin?
Markedsverdien for WENIS er $ 16.03K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WENIS?
Den sirkulerende forsyningen av WENIS er 749.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWENIS ?
WENIS oppnådde en ATH-pris på 0.00044234 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WENIS?
WENIS så en ATL-pris på 0.00000795 USD.
Hva er handelsvolumet til WENIS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WENIS er -- USD.
Vil WENIS gå høyere i år?
WENIS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WENIS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.