WenisCoin (WENIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00044234$ 0.00044234 $ 0.00044234 Laveste pris $ 0.00000795$ 0.00000795 $ 0.00000795 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +25.14% Prisendring (7D) +25.14%

WenisCoin (WENIS) sanntidsprisen er $0.00002137. I løpet av de siste 24 timene har WENIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WENIS er $ 0.00044234, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000795.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WENIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +25.14% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WenisCoin (WENIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.03K$ 16.03K $ 16.03K Opplagsforsyning 749.87M 749.87M 749.87M Total forsyning 749,867,886.459993 749,867,886.459993 749,867,886.459993

Nåværende markedsverdi på WenisCoin er $ 16.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WENIS er 749.87M, med en total tilgang på 749867886.459993. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.03K.