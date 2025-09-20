WEMIX Dollar (WEMIX$) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.13 24 timer lav $ 1.17 24 timer høy Laveste pris $ 0.479572 All Time High $ 1.54 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) +0.56% Prisendring (7D) +4.33%

WEMIX Dollar (WEMIX$) sanntidsprisen er $1.16. I løpet av de siste 24 timene har WEMIX$ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.13 og et toppnivå på $ 1.17, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEMIX$ er $ 1.54, mens den rekordlave prisen er $ 0.479572.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEMIX$ endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, +0.56% over 24 timer og +4.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WEMIX Dollar (WEMIX$) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.86M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.86M Opplagsforsyning 14.54M Total forsyning 14,539,841.004882

Nåværende markedsverdi på WEMIX Dollar er $ 16.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEMIX$ er 14.54M, med en total tilgang på 14539841.004882. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.86M.