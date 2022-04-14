Weird Medieval Memes (WMM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Weird Medieval Memes (WMM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Weird Medieval Memes (WMM) Informasjon Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Offisiell nettside: https://www.medievalmemes.ai Kjøp WMM nå!

Weird Medieval Memes (WMM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Weird Medieval Memes (WMM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 225.55K $ 225.55K $ 225.55K Total forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Sirkulerende forsyning: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 225.55K $ 225.55K $ 225.55K All-time high: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00022243 $ 0.00022243 $ 0.00022243 Lær mer om Weird Medieval Memes (WMM) pris

Weird Medieval Memes (WMM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Weird Medieval Memes (WMM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WMM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WMM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WMMs tokenomics, kan du utforske WMM tokenets livepris!

WMM prisforutsigelse Vil du vite hvor WMM kan være på vei? Vår WMM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WMM tokenets prisforutsigelse nå!

