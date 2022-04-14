Weedcoin (WEEDCOIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Weedcoin (WEEDCOIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Weedcoin (WEEDCOIN) Informasjon A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Offisiell nettside: https://weedcoinog.com/ Teknisk dokument: https://weedcoinog.com/ Kjøp WEEDCOIN nå!

Weedcoin (WEEDCOIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Weedcoin (WEEDCOIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 186.68K $ 186.68K $ 186.68K Total forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M Sirkulerende forsyning: $ 999.57M $ 999.57M $ 999.57M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 186.68K $ 186.68K $ 186.68K All-time high: $ 0.00271639 $ 0.00271639 $ 0.00271639 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00018676 $ 0.00018676 $ 0.00018676 Lær mer om Weedcoin (WEEDCOIN) pris

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Weedcoin (WEEDCOIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WEEDCOIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WEEDCOIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WEEDCOINs tokenomics, kan du utforske WEEDCOIN tokenets livepris!

WEEDCOIN prisforutsigelse Vil du vite hvor WEEDCOIN kan være på vei? Vår WEEDCOIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WEEDCOIN tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!