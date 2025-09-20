Weedcoin (WEEDCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00271639$ 0.00271639 $ 0.00271639 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -1.31% Prisendring (1D) -2.23% Prisendring (7D) -5.12% Prisendring (7D) -5.12%

Weedcoin (WEEDCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WEEDCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEEDCOIN er $ 0.00271639, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEEDCOIN endret seg med -1.31% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Weedcoin (WEEDCOIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 225.98K$ 225.98K $ 225.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 225.98K$ 225.98K $ 225.98K Opplagsforsyning 999.57M 999.57M 999.57M Total forsyning 999,571,071.417769 999,571,071.417769 999,571,071.417769

Nåværende markedsverdi på Weedcoin er $ 225.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEEDCOIN er 999.57M, med en total tilgang på 999571071.417769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 225.98K.