Dagens Weedcoin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WEEDCOIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Weedcoin Logo

Weedcoin Pris (WEEDCOIN)

Ikke oppført

1 WEEDCOIN til USD livepris:

$0.00022421
$0.00022421$0.00022421
-2.20%1D
USD
Weedcoin (WEEDCOIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:44:10 (UTC+8)

Weedcoin (WEEDCOIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-1.31%

-2.23%

-5.12%

-5.12%

Weedcoin (WEEDCOIN) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WEEDCOIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WEEDCOIN er $ 0.00271639, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WEEDCOIN endret seg med -1.31% i løpet av den siste timen, -2.23% over 24 timer og -5.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Weedcoin (WEEDCOIN) Markedsinformasjon

--
----

Nåværende markedsverdi på Weedcoin er $ 225.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WEEDCOIN er 999.57M, med en total tilgang på 999571071.417769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 225.98K.

Weedcoin (WEEDCOIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Weedcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Weedcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Weedcoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Weedcoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.23%
30 dager$ 0-1.22%
60 dager$ 0-41.81%
90 dager$ 0--

Hva er Weedcoin (WEEDCOIN)

A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.

Weedcoin (WEEDCOIN) Ressurs

Weedcoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Weedcoin (WEEDCOIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Weedcoin (WEEDCOIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Weedcoin.

WEEDCOIN til lokale valutaer

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Weedcoin (WEEDCOIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WEEDCOIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Weedcoin (WEEDCOIN)

Hvor mye er Weedcoin (WEEDCOIN) verdt i dag?
Live WEEDCOIN prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WEEDCOIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WEEDCOIN til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Weedcoin?
Markedsverdien for WEEDCOIN er $ 225.98K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WEEDCOIN?
Den sirkulerende forsyningen av WEEDCOIN er 999.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWEEDCOIN ?
WEEDCOIN oppnådde en ATH-pris på 0.00271639 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WEEDCOIN?
WEEDCOIN så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WEEDCOIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WEEDCOIN er -- USD.
Vil WEEDCOIN gå høyere i år?
WEEDCOIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WEEDCOIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:44:10 (UTC+8)

