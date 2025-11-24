WECO pris i dag

Sanntids WECO (WECO) pris i dag er --, med en 3,04% endring de siste 24 timene. Nåværende WECO til USD konverteringssats er -- per WECO.

WECO rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 51.753, med en sirkulerende forsyning på 1,00B WECO. I løpet av de siste 24 timene WECO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har WECO beveget seg +2,47% i løpet av den siste timen og -21,31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

WECO (WECO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 51,75K$ 51,75K $ 51,75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 51,75K$ 51,75K $ 51,75K Opplagsforsyning 1,00B 1,00B 1,00B Total forsyning 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Nåværende markedsverdi på WECO er $ 51,75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WECO er 1,00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 51,75K.