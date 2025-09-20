Weblume AI (WLAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01032686 $ 0.01032686 $ 0.01032686 24 timer lav $ 0.0107911 $ 0.0107911 $ 0.0107911 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01032686$ 0.01032686 $ 0.01032686 24 timer høy $ 0.0107911$ 0.0107911 $ 0.0107911 All Time High $ 0.074951$ 0.074951 $ 0.074951 Laveste pris $ 0.00922827$ 0.00922827 $ 0.00922827 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -3.63% Prisendring (7D) -18.48% Prisendring (7D) -18.48%

Weblume AI (WLAI) sanntidsprisen er $0.01039853. I løpet av de siste 24 timene har WLAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01032686 og et toppnivå på $ 0.0107911, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WLAI er $ 0.074951, mens den rekordlave prisen er $ 0.00922827.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WLAI endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -3.63% over 24 timer og -18.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Weblume AI (WLAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.99K$ 103.99K $ 103.99K Opplagsforsyning 10.00M 10.00M 10.00M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Weblume AI er $ 103.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WLAI er 10.00M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 103.99K.