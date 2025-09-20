WebGenieAI (SN54) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 24 timer lav $ 1.22 $ 1.22 $ 1.22 24 timer høy 24 timer lav $ 1.14$ 1.14 $ 1.14 24 timer høy $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 All Time High $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 Laveste pris $ 0.737373$ 0.737373 $ 0.737373 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) +0.27% Prisendring (7D) -30.99% Prisendring (7D) -30.99%

WebGenieAI (SN54) sanntidsprisen er $1.16. I løpet av de siste 24 timene har SN54 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.14 og et toppnivå på $ 1.22, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN54 er $ 2.62, mens den rekordlave prisen er $ 0.737373.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN54 endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, +0.27% over 24 timer og -30.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WebGenieAI (SN54) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Opplagsforsyning 2.57M 2.57M 2.57M Total forsyning 2,573,411.549549142 2,573,411.549549142 2,573,411.549549142

Nåværende markedsverdi på WebGenieAI er $ 2.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN54 er 2.57M, med en total tilgang på 2573411.549549142. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.98M.