Web3 Whales (W3W) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Web3 Whales (W3W), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Web3 Whales (W3W) Informasjon

Offisiell nettside:
https://www.web3whales.app
Teknisk dokument:
https://web3whales.gitbook.io/whitepaper

Web3 Whales (W3W) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Web3 Whales (W3W), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 1.21M
$ 1.21M
Total forsyning:
$ 94.39M
$ 94.39M
Sirkulerende forsyning:
$ 93.58M
$ 93.58M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 1.22M
$ 1.22M
All-time high:
$ 0.087176
$ 0.087176
All-Time Low:
$ 0.00563945
$ 0.00563945
Nåværende pris:
$ 0.01293356
$ 0.01293356

Web3 Whales (W3W) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Web3 Whales (W3W) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet W3W tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange W3W tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår W3Ws tokenomics, kan du utforske W3W tokenets livepris!

W3W prisforutsigelse

Vil du vite hvor W3W kan være på vei? Vår W3W prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.