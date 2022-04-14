Web3 Whales (W3W) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Web3 Whales (W3W), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Web3 Whales (W3W) Informasjon What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Offisiell nettside: https://www.web3whales.app Teknisk dokument: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Kjøp W3W nå!

Web3 Whales (W3W) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Web3 Whales (W3W), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Total forsyning: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Sirkulerende forsyning: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M All-time high: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 All-Time Low: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Nåværende pris: $ 0.01293356 $ 0.01293356 $ 0.01293356 Lær mer om Web3 Whales (W3W) pris

Web3 Whales (W3W) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Web3 Whales (W3W) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet W3W tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange W3W tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår W3Ws tokenomics, kan du utforske W3W tokenets livepris!

W3W prisforutsigelse Vil du vite hvor W3W kan være på vei? Vår W3W prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se W3W tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!