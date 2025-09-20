Web3 Whales (W3W) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.087176$ 0.087176 $ 0.087176 Laveste pris $ 0.00563945$ 0.00563945 $ 0.00563945 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +6.83% Prisendring (7D) +6.83%

Web3 Whales (W3W) sanntidsprisen er $0.01287665. I løpet av de siste 24 timene har W3W blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til W3W er $ 0.087176, mens den rekordlave prisen er $ 0.00563945.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har W3W endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +6.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Web3 Whales (W3W) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Opplagsforsyning 93.58M 93.58M 93.58M Total forsyning 94,388,211.54460917 94,388,211.54460917 94,388,211.54460917

Nåværende markedsverdi på Web3 Whales er $ 1.20M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på W3W er 93.58M, med en total tilgang på 94388211.54460917. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.22M.