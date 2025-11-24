Hva er TITS

We Love Tits (TITS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i We Love Tits (TITS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

We Love Tits (TITS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for We Love Tits (TITS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 275.84K Total forsyning: $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 275.84K All-time high: $ 0.483762 All-Time Low: $ 0.00024988 Nåværende pris: $ 0.00027587 Lær mer om We Love Tits (TITS) pris

We Love Tits (TITS) Informasjon Offisiell nettside: https://www.welovetits.com/

We Love Tits (TITS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak We Love Tits (TITS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet TITS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange TITS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår TITSs tokenomics, kan du utforske TITS tokenets livepris!

TITS prisforutsigelse Vil du vite hvor TITS kan være på vei? Vår TITS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

