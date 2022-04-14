We Love Pussy (PUSSY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i We Love Pussy (PUSSY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

We Love Pussy (PUSSY) Informasjon A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky. For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine. For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality. Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable. Offisiell nettside: https://welovepussy.fun/ Kjøp PUSSY nå!

We Love Pussy (PUSSY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 63.05K
Total forsyning: $ 999.82M
Sirkulerende forsyning: $ 999.82M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 63.05K
All-time high: $ 0.00210094
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

We Love Pussy (PUSSY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak We Love Pussy (PUSSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUSSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUSSY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUSSYs tokenomics, kan du utforske PUSSY tokenets livepris!

PUSSY prisforutsigelse
Vil du vite hvor PUSSY kan være på vei? Vår PUSSY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

