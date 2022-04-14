We Love Pussy (PUSSY) tokenomics
A bold new token that celebrates empowerment, freedom, and fun, embracing everyone who believes in the power of confidence and connection. More than just a meme coin, $PUSSY is about rewriting the rules of how we connect in crypto: bold, inclusive, and a little bit cheeky.
For women, it’s a symbol of ownership and celebration—taking pride in what’s yours, unapologetically. It’s about community, respect, and letting your personality shine.
For men, it’s an invitation to be part of a positive, open community that appreciates strength, humor, and individuality.
Join us as we celebrate $PUSSY with pride, respect, and a wink. Because crypto should be sexy, smart, and unstoppable.
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for We Love Pussy (PUSSY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Å forstå tokenomics bak We Love Pussy (PUSSY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet PUSSY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange PUSSY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår PUSSYs tokenomics, kan du utforske PUSSY tokenets livepris!
