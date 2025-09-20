We love Boobs (BOOBS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002613 $ 0.00002613 $ 0.00002613 24 timer lav $ 0.00002691 $ 0.00002691 $ 0.00002691 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00002613$ 0.00002613 $ 0.00002613 24 timer høy $ 0.00002691$ 0.00002691 $ 0.00002691 All Time High $ 0.00022307$ 0.00022307 $ 0.00022307 Laveste pris $ 0.00001657$ 0.00001657 $ 0.00001657 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.06% Prisendring (7D) -14.74% Prisendring (7D) -14.74%

We love Boobs (BOOBS) sanntidsprisen er $0.00002638. I løpet av de siste 24 timene har BOOBS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002613 og et toppnivå på $ 0.00002691, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BOOBS er $ 0.00022307, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001657.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BOOBS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.06% over 24 timer og -14.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

We love Boobs (BOOBS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 26.36K$ 26.36K $ 26.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.36K$ 26.36K $ 26.36K Opplagsforsyning 999.58M 999.58M 999.58M Total forsyning 999,575,294.828682 999,575,294.828682 999,575,294.828682

Nåværende markedsverdi på We love Boobs er $ 26.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BOOBS er 999.58M, med en total tilgang på 999575294.828682. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.36K.