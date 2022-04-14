WAYGU CASH (WAYGU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WAYGU CASH (WAYGU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WAYGU CASH (WAYGU) Informasjon Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It's about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Offisiell nettside: https://www.waygu.cash/

WAYGU CASH (WAYGU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WAYGU CASH (WAYGU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.71K Total forsyning: $ 989.42M Sirkulerende forsyning: $ 989.42M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.71K All-time high: $ 0.02553709 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

WAYGU CASH (WAYGU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WAYGU CASH (WAYGU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAYGU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAYGU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WAYGUs tokenomics, kan du utforske WAYGU tokenets livepris!

WAYGU prisforutsigelse Vil du vite hvor WAYGU kan være på vei? Vår WAYGU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

