Waterfall Governance (WTF) Informasjon Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands. Offisiell nettside: https://waterfalldefi.org Kjøp WTF nå!

Waterfall Governance (WTF) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Waterfall Governance (WTF), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 44.92K $ 44.92K $ 44.92K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 62.70M $ 62.70M $ 62.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 71.63K $ 71.63K $ 71.63K All-time high: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00071633 $ 0.00071633 $ 0.00071633 Lær mer om Waterfall Governance (WTF) pris

Waterfall Governance (WTF) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Waterfall Governance (WTF) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WTF tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WTF tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WTFs tokenomics, kan du utforske WTF tokenets livepris!

WTF prisforutsigelse Vil du vite hvor WTF kan være på vei? Vår WTF prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WTF tokenets prisforutsigelse nå!

