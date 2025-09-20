Waterfall Governance (WTF) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 1.4$ 1.4 $ 1.4 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -0.43% Prisendring (7D) +4.68% Prisendring (7D) +4.68%

Waterfall Governance (WTF) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WTF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WTF er $ 1.4, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WTF endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -0.43% over 24 timer og +4.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Waterfall Governance (WTF) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.39K$ 43.39K $ 43.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.19K$ 69.19K $ 69.19K Opplagsforsyning 62.70M 62.70M 62.70M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Waterfall Governance er $ 43.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WTF er 62.70M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.19K.