Dagens Watercoin livepris er 0.00000721 USD. Spor prisoppdateringer for WATER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Mer om WATER

WATER Prisinformasjon

WATER Offisiell nettside

WATER tokenomics

WATER Prisprognose

Watercoin Pris (WATER)

1 WATER til USD livepris:

--
----
+0.40%1D
Watercoin (WATER) Live prisdiagram
Watercoin (WATER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

+0.67%

+0.49%

-1.43%

-1.43%

Watercoin (WATER) sanntidsprisen er $0.00000721. I løpet av de siste 24 timene har WATER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000717 og et toppnivå på $ 0.00000726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATER er $ 0.00023201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATER endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Watercoin (WATER) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Watercoin er $ 7.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATER er 980.00M, med en total tilgang på 980000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.07K.

Watercoin (WATER) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Watercoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Watercoin til USD ble $ +0.0000016520.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Watercoin til USD ble $ +0.0000005122.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Watercoin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.49%
30 dager$ +0.0000016520+22.91%
60 dager$ +0.0000005122+7.10%
90 dager$ 0--

Hva er Watercoin (WATER)

$Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability.

Watercoin (WATER) Ressurs

Watercoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Watercoin (WATER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Watercoin (WATER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Watercoin.

Sjekk Watercoinprisprognosen nå!

Watercoin (WATER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Watercoin (WATER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WATER tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Watercoin (WATER)

Hvor mye er Watercoin (WATER) verdt i dag?
Live WATER prisen i USD er 0.00000721 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WATER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WATER til USD er $ 0.00000721. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Watercoin?
Markedsverdien for WATER er $ 7.07K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WATER?
Den sirkulerende forsyningen av WATER er 980.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWATER ?
WATER oppnådde en ATH-pris på 0.00023201 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WATER?
WATER så en ATL-pris på 0.00000515 USD.
Hva er handelsvolumet til WATER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WATER er -- USD.
Vil WATER gå høyere i år?
WATER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WATER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.