Watercoin (WATER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000717 $ 0.00000717 $ 0.00000717 24 timer lav $ 0.00000726 $ 0.00000726 $ 0.00000726 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000717$ 0.00000717 $ 0.00000717 24 timer høy $ 0.00000726$ 0.00000726 $ 0.00000726 All Time High $ 0.00023201$ 0.00023201 $ 0.00023201 Laveste pris $ 0.00000515$ 0.00000515 $ 0.00000515 Prisendring (1H) +0.67% Prisendring (1D) +0.49% Prisendring (7D) -1.43% Prisendring (7D) -1.43%

Watercoin (WATER) sanntidsprisen er $0.00000721. I løpet av de siste 24 timene har WATER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000717 og et toppnivå på $ 0.00000726, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATER er $ 0.00023201, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000515.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATER endret seg med +0.67% i løpet av den siste timen, +0.49% over 24 timer og -1.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Watercoin (WATER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Opplagsforsyning 980.00M 980.00M 980.00M Total forsyning 980,000,000.0 980,000,000.0 980,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Watercoin er $ 7.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATER er 980.00M, med en total tilgang på 980000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.07K.