waterbear (WATERBEAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00902704$ 0.00902704 $ 0.00902704 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.91% Prisendring (7D) -7.50% Prisendring (7D) -7.50%

waterbear (WATERBEAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WATERBEAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATERBEAR er $ 0.00902704, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATERBEAR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.91% over 24 timer og -7.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

waterbear (WATERBEAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 31.28K$ 31.28K $ 31.28K Opplagsforsyning 999.86M 999.86M 999.86M Total forsyning 999,859,567.5353 999,859,567.5353 999,859,567.5353

Nåværende markedsverdi på waterbear er $ 31.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATERBEAR er 999.86M, med en total tilgang på 999859567.5353. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.28K.