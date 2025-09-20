Water Rabbit (WAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0014013$ 0.0014013 $ 0.0014013 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.05% Prisendring (1D) +3.52% Prisendring (7D) -19.94% Prisendring (7D) -19.94%

Water Rabbit (WAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAR er $ 0.0014013, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAR endret seg med +1.05% i løpet av den siste timen, +3.52% over 24 timer og -19.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Water Rabbit (WAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 660.87K$ 660.87K $ 660.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 661.42K$ 661.42K $ 661.42K Opplagsforsyning 890.54M 890.54M 890.54M Total forsyning 891,282,288.7269131 891,282,288.7269131 891,282,288.7269131

Nåværende markedsverdi på Water Rabbit er $ 660.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAR er 890.54M, med en total tilgang på 891282288.7269131. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 661.42K.