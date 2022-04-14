WATER Coin (WATER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WATER Coin (WATER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WATER Coin (WATER) Informasjon Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Offisiell nettside: https://watercoin.wtf/ Teknisk dokument: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Kjøp WATER nå!

WATER Coin (WATER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WATER Coin (WATER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 894.17K $ 894.17K $ 894.17K Total forsyning: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B Sirkulerende forsyning: $ 73.11B $ 73.11B $ 73.11B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 894.17K $ 894.17K $ 894.17K All-time high: $ 0.00277966 $ 0.00277966 $ 0.00277966 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om WATER Coin (WATER) pris

WATER Coin (WATER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WATER Coin (WATER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WATER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WATER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WATERs tokenomics, kan du utforske WATER tokenets livepris!

WATER prisforutsigelse Vil du vite hvor WATER kan være på vei? Vår WATER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WATER tokenets prisforutsigelse nå!

