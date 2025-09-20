WATER Coin (WATER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00277966$ 0.00277966 $ 0.00277966 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.19% Prisendring (7D) -1.52% Prisendring (7D) -1.52%

WATER Coin (WATER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WATER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATER er $ 0.00277966, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATER endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.19% over 24 timer og -1.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WATER Coin (WATER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 984.52K$ 984.52K $ 984.52K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 984.52K$ 984.52K $ 984.52K Opplagsforsyning 73.11B 73.11B 73.11B Total forsyning 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43 73,111,061,995.43

Nåværende markedsverdi på WATER Coin er $ 984.52K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATER er 73.11B, med en total tilgang på 73111061995.43. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 984.52K.