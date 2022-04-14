WATCoin (WATC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WATCoin (WATC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WATCoin (WATC) Informasjon Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Offisiell nettside: https://earnwithwat.com/ Kjøp WATC nå!

WATCoin (WATC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for WATCoin (WATC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.07M $ 5.07M $ 5.07M Total forsyning: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B Sirkulerende forsyning: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.61M $ 5.61M $ 5.61M All-time high: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 All-Time Low: $ 0.00006898 $ 0.00006898 $ 0.00006898 Nåværende pris: $ 0.00010105 $ 0.00010105 $ 0.00010105 Lær mer om WATCoin (WATC) pris

WATCoin (WATC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WATCoin (WATC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WATC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WATC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WATCs tokenomics, kan du utforske WATC tokenets livepris!

