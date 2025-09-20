Dagens WATCoin livepris er 0.00010104 USD. Spor prisoppdateringer for WATC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WATC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WATCoin livepris er 0.00010104 USD. Spor prisoppdateringer for WATC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WATC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WATC

WATC Prisinformasjon

WATC Offisiell nettside

WATC tokenomics

WATC Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

WATCoin Logo

WATCoin Pris (WATC)

Ikke oppført

1 WATC til USD livepris:

$0.00010104
$0.00010104$0.00010104
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
WATCoin (WATC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:46:31 (UTC+8)

WATCoin (WATC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00010102
$ 0.00010102$ 0.00010102
24 timer lav
$ 0.00010203
$ 0.00010203$ 0.00010203
24 timer høy

$ 0.00010102
$ 0.00010102$ 0.00010102

$ 0.00010203
$ 0.00010203$ 0.00010203

$ 0.00183688
$ 0.00183688$ 0.00183688

$ 0.00006898
$ 0.00006898$ 0.00006898

+0.01%

+0.01%

+0.98%

+0.98%

WATCoin (WATC) sanntidsprisen er $0.00010104. I løpet av de siste 24 timene har WATC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010102 og et toppnivå på $ 0.00010203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATC er $ 0.00183688, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WATCoin (WATC) Markedsinformasjon

$ 5.07M
$ 5.07M$ 5.07M

--
----

$ 5.61M
$ 5.61M$ 5.61M

50.16B
50.16B 50.16B

55,555,555,555.0
55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

Nåværende markedsverdi på WATCoin er $ 5.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATC er 50.16B, med en total tilgang på 55555555555.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.61M.

WATCoin (WATC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WATCoin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WATCoin til USD ble $ -0.0000009545.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WATCoin til USD ble $ -0.0000774711.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WATCoin til USD ble $ -0.0002200317893370634.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.01%
30 dager$ -0.0000009545-0.94%
60 dager$ -0.0000774711-76.67%
90 dager$ -0.0002200317893370634-68.53%

Hva er WATCoin (WATC)

Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

WATCoin (WATC) Ressurs

Offisiell nettside

WATCoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WATCoin (WATC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WATCoin (WATC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WATCoin.

Sjekk WATCoinprisprognosen nå!

WATC til lokale valutaer

WATCoin (WATC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WATCoin (WATC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WATC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WATCoin (WATC)

Hvor mye er WATCoin (WATC) verdt i dag?
Live WATC prisen i USD er 0.00010104 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WATC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WATC til USD er $ 0.00010104. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WATCoin?
Markedsverdien for WATC er $ 5.07M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WATC?
Den sirkulerende forsyningen av WATC er 50.16B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWATC ?
WATC oppnådde en ATH-pris på 0.00183688 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WATC?
WATC så en ATL-pris på 0.00006898 USD.
Hva er handelsvolumet til WATC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WATC er -- USD.
Vil WATC gå høyere i år?
WATC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WATC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:46:31 (UTC+8)

WATCoin (WATC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.