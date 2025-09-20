WATCoin (WATC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00010102 $ 0.00010102 $ 0.00010102 24 timer lav $ 0.00010203 $ 0.00010203 $ 0.00010203 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00010102$ 0.00010102 $ 0.00010102 24 timer høy $ 0.00010203$ 0.00010203 $ 0.00010203 All Time High $ 0.00183688$ 0.00183688 $ 0.00183688 Laveste pris $ 0.00006898$ 0.00006898 $ 0.00006898 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +0.98% Prisendring (7D) +0.98%

WATCoin (WATC) sanntidsprisen er $0.00010104. I løpet av de siste 24 timene har WATC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00010102 og et toppnivå på $ 0.00010203, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WATC er $ 0.00183688, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006898.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WATC endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +0.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WATCoin (WATC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.07M$ 5.07M $ 5.07M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.61M$ 5.61M $ 5.61M Opplagsforsyning 50.16B 50.16B 50.16B Total forsyning 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0 55,555,555,555.0

Nåværende markedsverdi på WATCoin er $ 5.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WATC er 50.16B, med en total tilgang på 55555555555.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.61M.