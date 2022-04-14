WASSIE (WASSIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i WASSIE (WASSIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

WASSIE (WASSIE) Informasjon WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf Offisiell nettside: https://wassie.wtf/ Kjøp WASSIE nå!

Markedsverdi: $ 1.43M
Total forsyning: $ 684.89B
Sirkulerende forsyning: $ 684.89B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.43M
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

WASSIE (WASSIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak WASSIE (WASSIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WASSIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WASSIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår WASSIEs tokenomics, kan du utforske WASSIE tokenets livepris!

WASSIE prisforutsigelse Vil du vite hvor WASSIE kan være på vei? Vår WASSIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se WASSIE tokenets prisforutsigelse nå!

