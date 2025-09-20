Dagens WASSIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WASSIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WASSIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens WASSIE livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WASSIE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WASSIE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

WASSIE Pris (WASSIE)

1 WASSIE til USD livepris:

-2.10%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
WASSIE (WASSIE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:43:39 (UTC+8)

WASSIE (WASSIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.10%

-15.11%

-15.11%

WASSIE (WASSIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WASSIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WASSIE er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WASSIE endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -2.10% over 24 timer og -15.11% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

WASSIE (WASSIE) Markedsinformasjon

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

--
----

$ 1.60M
$ 1.60M$ 1.60M

684.89B
684.89B 684.89B

684,891,192,788.5808
684,891,192,788.5808 684,891,192,788.5808

Nåværende markedsverdi på WASSIE er $ 1.60M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WASSIE er 684.89B, med en total tilgang på 684891192788.5808. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.60M.

WASSIE (WASSIE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på WASSIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på WASSIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på WASSIE til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på WASSIE til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.10%
30 dager$ 0-22.73%
60 dager$ 0+26.81%
90 dager$ 0--

Hva er WASSIE (WASSIE)

WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf

WASSIE (WASSIE) Ressurs

Offisiell nettside

WASSIE Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil WASSIE (WASSIE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine WASSIE (WASSIE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for WASSIE.

Sjekk WASSIEprisprognosen nå!

WASSIE til lokale valutaer

WASSIE (WASSIE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak WASSIE (WASSIE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WASSIE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om WASSIE (WASSIE)

Hvor mye er WASSIE (WASSIE) verdt i dag?
Live WASSIE prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WASSIE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WASSIE til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for WASSIE?
Markedsverdien for WASSIE er $ 1.60M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WASSIE?
Den sirkulerende forsyningen av WASSIE er 684.89B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWASSIE ?
WASSIE oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WASSIE?
WASSIE så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WASSIE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WASSIE er -- USD.
Vil WASSIE gå høyere i år?
WASSIE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WASSIE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:43:39 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.