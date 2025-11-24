Wasder pris i dag

Sanntids Wasder (WAS) pris i dag er $ 0.00001598, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende WAS til USD konverteringssats er $ 0.00001598 per WAS.

Wasder rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 9,541.89, med en sirkulerende forsyning på 597.08M WAS. I løpet av de siste 24 timene WAS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0615, mens tidenes laveste notering var $ 0.00001319.

Kortsiktig har WAS beveget seg -- i løpet av den siste timen og +19.97% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Wasder (WAS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.54K$ 9.54K $ 9.54K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.98K$ 15.98K $ 15.98K Opplagsforsyning 597.08M 597.08M 597.08M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

