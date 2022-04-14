Warrior Coin (WAR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Warrior Coin (WAR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Warrior Coin (WAR) Informasjon What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes. Offisiell nettside: https://www.warriorcoin.io/ Teknisk dokument: https://www.politicalpump.org/ Kjøp WAR nå!

Warrior Coin (WAR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Warrior Coin (WAR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 682.10K Total forsyning: $ 140.00B Sirkulerende forsyning: $ 140.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 682.10K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Warrior Coin (WAR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Warrior Coin (WAR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet WAR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange WAR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

WAR prisforutsigelse Vil du vite hvor WAR kan være på vei? Vår WAR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

