Dagens Warrior Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Warrior Coin livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for WAR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk WAR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om WAR

WAR Prisinformasjon

WAR teknisk dokument

WAR Offisiell nettside

WAR tokenomics

WAR Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Warrior Coin Logo

Warrior Coin Pris (WAR)

Ikke oppført

1 WAR til USD livepris:

--
----
-2.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Warrior Coin (WAR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:24:23 (UTC+8)

Warrior Coin (WAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.14%

-2.34%

-14.56%

-14.56%

Warrior Coin (WAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAR endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warrior Coin (WAR) Markedsinformasjon

$ 722.11K
$ 722.11K$ 722.11K

--
----

$ 722.11K
$ 722.11K$ 722.11K

140.00B
140.00B 140.00B

139,997,735,136.0005
139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005

Nåværende markedsverdi på Warrior Coin er $ 722.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAR er 140.00B, med en total tilgang på 139997735136.0005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 722.11K.

Warrior Coin (WAR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Warrior Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Warrior Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Warrior Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Warrior Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.34%
30 dager$ 0-31.81%
60 dager$ 0-45.29%
90 dager$ 0--

Hva er Warrior Coin (WAR)

What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Warrior Coin (WAR) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Warrior Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Warrior Coin (WAR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Warrior Coin (WAR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Warrior Coin.

Sjekk Warrior Coinprisprognosen nå!

WAR til lokale valutaer

Warrior Coin (WAR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Warrior Coin (WAR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om WAR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Warrior Coin (WAR)

Hvor mye er Warrior Coin (WAR) verdt i dag?
Live WAR prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende WAR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på WAR til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Warrior Coin?
Markedsverdien for WAR er $ 722.11K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av WAR?
Den sirkulerende forsyningen av WAR er 140.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forWAR ?
WAR oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på WAR?
WAR så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til WAR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for WAR er -- USD.
Vil WAR gå høyere i år?
WAR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut WAR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:24:23 (UTC+8)

Warrior Coin (WAR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.