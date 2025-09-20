Warrior Coin (WAR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.14% Prisendring (1D) -2.34% Prisendring (7D) -14.56% Prisendring (7D) -14.56%

Warrior Coin (WAR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har WAR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til WAR er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har WAR endret seg med +0.14% i løpet av den siste timen, -2.34% over 24 timer og -14.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Warrior Coin (WAR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 722.11K$ 722.11K $ 722.11K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 722.11K$ 722.11K $ 722.11K Opplagsforsyning 140.00B 140.00B 140.00B Total forsyning 139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005 139,997,735,136.0005

Nåværende markedsverdi på Warrior Coin er $ 722.11K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på WAR er 140.00B, med en total tilgang på 139997735136.0005. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 722.11K.